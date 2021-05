Semifinali gara 1: Bologna passa a Brindisi 73-66

Ventiquattro ore dopo la serie delle semifinali aperta da Milano si parte anche con quella tra Brindisi e la Virtus Bologna, la seconda e la terza della stagione regolare. L’allungo iniziale è quello virtussino per mano di Gamble e Pajola. Ma Brindisi risponde subito con i canestri di Willis e Thompson che impattano il risultato. L’entrata in campo di Teodosic come al solito scombina gli equilibri: due triple per chiudere avanti il primo quarto, poi canestri e assist nel secondo per il massimo vantaggio, 22-30, ricucito in parte dai soliti Willis e Thompson che mandano le due squadre all’intervallo con soli 3 punti di distanza. Nella ripresa a Thompson si affianca Bostic: Brindisi piazza un parziale di 9-0 che la rimette davanti e ancora una volta la Virtus chiede aiuto a Teodosic, al quale dà una mano Belinelli, per i controsorpasso e il 50-53 dell’ultima pausa. La volata nel quarto periodo comincia da lontano: il Beli prepara la fuga con 10 punti in fila e le due triple di Alibegovic e del solito Teodosic chiudono la questione sul 66-73 che vale l’1-0 virtussino nella serie e il ribaltamento del vantaggio del campo.