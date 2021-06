Finale scudetto, Bologna vince gara 1: Milano ko

Nella sfida che vale lo scudetto tra i due pesi massimi della nostra pallacanestro a vincere il primo round è la Virtus Bologna che espugna il Forum battendo l’Olimpia 77-83 e ribaltando il fattore campo nella serie. Dopo le prime scaramucce la prima combinazione ai fianchi arriva da Bologna che con un 7-0 coinciso come sempre con l’ingresso in campo di Teodosic trova una manciata di punti di vantaggio che Datome riesce a ridurre per il 19-23 del primo quarto. Nel secondo altri due diretti al volto firmati da Ricci e dall’ex Abass ridanno alla Virtus la doppia cifra di vantaggio, ancora Datome rosicchia qualche punto ma la coppia Teodosic Belinelli manda le squadre ai rispettivi angoli con la Virtus avanti di 9. Nella ripresa è sempre Bologna a tenere il centro del ring: grandinano colpi da ogni parte con la coppia Alibegovic Abass a centrare il bersaglio grosso per il massimo vantaggio +18 e l’Olimpia viene contata in piedi. L’orgoglio milanese viene finalmente allo scoperto nell’ultimo periodo: 12-0 di parziale con Hines a cominciare la rimonta, poi il Chacho con Leday a riportare Milano fino al -2 ma Bologna ha ancora energie per assestare il colpo del primo ko. Markovic e il Beli la mandano al tappeto: 77-83 al primo gong della serie, il secondo round tra meno di 48 ore sempre sul ring del Forum.