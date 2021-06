Europei di basket femminile al via con l'Italia subito in campo giovedì a Valencia contro la temuta Serbia. Coach Lardo ha scelto le 12 azzurre che sfideranno anche Montenegro e Grecia, con l'obiettivo quarti e un pass per il pre-Mondiale: a guidare la truppa Cecilia Zandalasini. Tutti i match dell'Italbasket in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW