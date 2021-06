L'Italia debutta con una sconfitta negli Europei di basket femminile: a Valencia le azzurre cedono 86-81 alla Serbia dopo un supplementare. Inutili i 18 punti di Cecilia Zandalasini. Le ragazze di Lino Lardo tornano in campo già venerdì alle 15 per la sfida al Montenegro: match in diretta su Sky Sport Uno EUROBASKET SU SKY: LA GUIDA TV Condividi:

Esordio con sconfitta per l'Italia all’EuroBasket Women 2021. Al Padellò Municipal Font de San Lluis, le azzurre sono state battute 86-81 dopo un supplementare dalla Serbia, bronzo all'ultima edizione degli Europei e tra le squadre qualificate per i Giochi di Tokyo. Inutili i 18 punti di Zandalasini e 12 a testa di Bestagno e Carangelo. Per la Serbia partita devastante di Sonja Vasic, a referto con 27 punti e 13 rimbalzi. L'Italia torna in campo tra meno di 24 ore: venerdì alle 15 affronterà il Montenegro (diretta Sky Sport Uno), che ha esordito battendo 70-55 la Grecia. Ricordiamo che le prime classificate dei quattro gruppi accedono direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le terze si affronteranno nello spareggio che vale l'accesso alle prime otto.

La cronaca del match L'Italia esce bene dai blocchi e con intensità e difesa tiene botta, la Serbia tenta il mini allungo (10-16 al 7') ma un time-out di coach Lardo rimette tutto in ordine (19-19 al 10'). Zandalasini e Cubaj sono un fattore in attacco (17 punti in due), ma è dietro che Keys e Andrè dettano legge, tenendo dietro Dabovic e compagne (31-29). La partita è estremamente fisica, le azzurre non si tirano certo indietro e nonostante il 25% da tre vanno al riposo avanti 39-37. Nella ripresa salgono di livello le stelle serbe, ma l'Italia è stoica nella propria metà campo: la tripla di Romeo dà il massimo vantaggio sul +8 nel finale di terzo quarto, chiuso sopra di 5 lunghezze (57-52). Cubaj è una leonessa sotto canestro, Romeo domina e i 15 rimbalzi offensivi di squadra portano il vantaggio addirittura in doppia cifra (68-58 al 36'). La Serbia prova a rientrare, Zandalasini da fuoriclasse mette la tripla che ridà ossigeno alla squadra di Lardo (71-68 al 38'). La n°9 fa 0/2 in lunetta, le serbe piazzano un 4-0 in pochi secondi che riporta tutto in parità (74-74) a 26'' dalla fine: Bestagno e Vasic sbagliano i tiri della vittoria che portano tutto all'overtime. La Serbia, trascinata da Vasic, alza il volume e rimette la testa avanti (80-79 al 43'), la stanchezza dell'Italia fa il resto: azzurre ko 86-81, che lascia tanto amaro in bocca dopo aver dominato per 38' abbondanti.

Italia-Serbia 81-86 d.t.s, il tabellino Italia: Keys 5, Romeo 8, Bestagno 12, Carangelo 12, Zandalasini 18, Pan 9, De Pretto n.e., Andrè 5, Cinili, Attura, Cubaj 9, Penna 3. All.: Lardo

Risultati e classifica del girone B Italia-Serbia 81-86

Montenegro-Grecia 70-55



Classifica: Montenegro e Serbia 1-0, Grecia e Italia 0-1