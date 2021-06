L'Italia cede 64-46 alla Svezia di Marco Crespi nello spareggio per i quarti di finale e viene eliminata da Eurobasket: a Valencia non bastano alle azzurre i 19 punti di Zandalasini. L'Europeo di basket femminile è in diretta su Sky Sport

La cronaca del match

Azzurre estremamente contratte a inizio match: la più ispirata è Bestagno, richiamata in panchina dopo aver commesso il 3° fallo dopo appena 6' di gioco, con la Svezia che tenta la fuga (7-15). L'Italia finisce sotto anche in doppia cifra, ma limita i danni al termine di un 1° quarto in cui tira il 38% dal campo con ben 6 palle perse (11-19). Le percentuali scendono addirittura nel 2° periodo (28%), con la squadra di coach Lardo che scivola addirittura a -13 (14-27 al 15'). Le azzurre sembrano sciogliersi nel finale di primo tempo, ma rientrano negli spogliatoi sotto di 10 lunghezze (20-30). L'Italia piange da dietro l'arco (0/11), le scandinave invece non hanno pietà a volano a +14 (23-37 al 34'): Zandalasini, così come contro la Grecia, si carica la squadra sulle spalle, rientrando fino al 37-45 del 30'. Coach Crespi trova qualcosa da tutte le effettive mandate in campo, Cecilia è eroica in attacco ma l'Italia continua a inseguire (41-52 al 35'). Le azzurre non si rialzano più: finisce 64-46 per la Svezia, che sovverte il pronostico e chiude mestamente l'Europeo dell'Italia.