Pozzecco verso Milano, sarà il vice di Messina

Gianmarco Pozzecco in direzione Milano. L'icona di Varese, ex coach di Sassari che nel 2019 eliminò con un secco 3-0 l'allora squadra di Pianigiani nelle semifinali scudetto, è pronto a diventare il nuovo vice di Ettore Messina proprio all'Olimpia, dopo aver superato la concorrenza di Massimo Bulleri. La scelta di Milano è dettata dalla necessità di avere uno staff di altissimo livello in vista di una nuova stagione da 90 partite, con l'obiettivo di strappare il tricolore alla Virtus Bologna e di confermarsi ad alto livello in Eurolega. Per questo Milano ha già annunciato gli acquisti di Dinos Mitoglou, Davon Hall e Davide Alviti e insegue l'azzurro Nicolò Melli (che dovrebbe prendere una decisione dopo il Preolimpico), l'mvp della Lba Stefano Tonut (ma sotto contratto con Venezia che non sembra disposto a liberarlo) e il capitano della Virtus Bologna Giampaolo Ricci.