L'Italia debutta nel Preolimpico di Belgrado con una vittoria in rimonta con Portorico: decisivi i 21 punti a testa di Mannion, Polonara e Fontecchio. Azzurri in ginocchio prima del match in sostegno al movimento BlackLivesMatter contro il razzismo. Sabato la semifinale contro una tra Repubblica Dominicana e Filippine, con vista sulla finale di domenica con la Serbia: tutti i match in diretta su Sky Sport

GUIDA TV: IL PREOLIMPICO SU SKY