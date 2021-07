Preolimpico Belgrado, oggi Italia-Porto Rico

Al via il torneo Preolimpico di basket maschile con 4 match da seguire e l’Italia sempre live. Chi vince stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Oggi alle 16.30 Italia-Porto Rico su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Con il match contro Porto Rico, a Belgrado prenderà in via il Preolimpico dell’Italia di basket maschile, torneo che si chiuderà domenica con la finale che consegnerà, a chi la vincerà, il pass olimpico per Tokyo.

In realtà il torneo degli Azzurri di coach Sacchetti doveva cominciare ieri ma, come ormai noto, il match con il Senegal è stato annullato a causa di alcuni casi di Covid registrati nella nazionale senegalese. Palla a due di Italia-Porto Rico oggi alle ore 16.30, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con il commento di Geri De Rosa e Marco Crespi.