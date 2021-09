Supercoppa, la finale sarà Milano-Virtus Bologna

Nelle semifinali di Supercoppa italiana vittorie per Olimpia Milano e Virtus Bologna, che si sfideranno in finale. Sconfitte rispettivamente Brindisi (72-67) e Venezia (72-71)

Olimpia Milano e Virtus Bologna si contenderanno il primo trofeo della stagione del basket italiano. All'Unipol Arena di Casalecchio di Reno martedì sera alle 21.00 è in programma la sfida tra la squadra di Messina e i campioni d'Italia padroni di casa per aggiudicarsi la Supercoppa italiana 2021.

Nella prima semifinale Milano ha sconfitto Brindisi per 72-67 al termine di una gara tirata e decisa nel finale. Konstantinos Mitoglou è il miglior marcatore con 13 punti, in doppia cifra anche Hines (11 punti), Shields (11), Melli (11) e Delaney (10) per l'Olimpia. Ai pugliesi non bastano i 16 punti di Nick e Josh Perkins.

Nel successo 72-71 della Virtus contro il Venezia decisivo Kevin Hervey con 17 punti in 26 minuti sul parquet. Alla Reyer Venezia non sono bastati i 16 punti di Tonut, i 15 di Victor Sanders e i 13 di Mitchell Watt. Per la Virtus Bologna in doppia cifra anche Milos Teodosic con 14 punti.