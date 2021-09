La Virtus vince la Supercoppa: battuta Milano

La Virtus Bologna riprende da dove aveva finito la scorsa stagione, vincendo. E lo fa contro la stessa avversaria, quella Milano già battuta nella finale scudetto, quando sulla panchina delle V nere sedeva Sasha Djordjevic. Ora a guidare Teodosic e compagni è arrivato Sergio Scariolo, e la sua avventura inizia nel migliore dei modi: con la vittoria della Supercoppa. Virtus quasi sempre in controllo della finale, con Milano che ha provato la rimonta nell’ultimo quarto senza riuscire a completarla. Grande protagonista sotto i tabelloni per Bologna Mouhammadou Jaiteh, che non ha fatto rimpiangere l’infortunato Udoh. Il centro francese ha chiuso con 18 punti (9 su 7 al tiro) e 9 rimbalzi. Decisivo anche un super Alessandro Pajola da 14 punti con il 100% al tiro e 7 assist, che è stato premiato come miglior giocatore della competizione. Ad impreziosire la prova della Virtus alcune magie di Teodosic (9 punti e 6 assist) e un Alibegovic solidissimo (13 punti con 5/6 al tiro). Belinelli si è fermato a quota 9 (0/3 dall’arco).

A Milano non sono bastati i 19 punti del solito Shields (5/10 da tre) e i 17 di Sergio Rodriguez, che si è acceso nel secondo tempo. Discreto il contributo del neo acquisto Nicolò Melli, autore di 10 punti e 10 rimbalzi. Mentre non ha inciso Gigi Datome, che ha chiuso senza punti segnati.

Ovviamente soddisfatto Sergio Scariolo: “Partire bene è una grande iniezione di fiducia – ha detto – ma siamo solo all’inizio di un cammino. Gran merito ai giocatori, che hanno lavorato benissimo in questo primo mese. Ma restiamo con i piedi per terra e continuiamo a lavorare in vista dell’inizio del campionato”. Domenica la Virtus sarà già in campo a Trento per la prima giornata.