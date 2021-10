Basket, nazionale italiana con sindrome di Down campione d'Europa

Gli azzurri hanno battuto in finale agli Euro TriGames di Ferrara la Turchia 21-12. Si tratta del quarto successo in fila dopo quelli dell'Europeo 2017 e dei Mondiali 2018 e 2019

L'anno record dello sport italiano non si ferma. Alla lunga lista di successi azzurri si è aggiunta anche la Nazionale di basket con sindrome di Down, che si è laureata campione d'Europa. Agli Euro TriGames di Ferrara i ragazzi e le ragazze guidati in panchina da Giuliano Bufacchi, Mauro Dessì e Francesca D’Erasmo, hanno infatti battuto in finale la Turchia 21-12, dopo aver superato poche ore prima il Portogallo in semifinale (27-19). Un’altra vittoria per un gruppo che negli ultimi anni sta dominando la disciplina. Il titolo europeo 2021 bissa infatti quello conquistato nel 2017 e si aggiunge a quelli mondiali del 2018 e 2019.