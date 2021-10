Eurocup, 2^ giornata. Stasera in campo Venezia

Su Sky e in streaming su NOW l’EuroCup maschile: tra martedì 26 e mercoledì 27 ottobre la seconda giornata della Regular Season. Live i match delle tre squadre italiane in corsa: Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia

Su Sky la 7Days EuroCup maschile, che per le prossime tre stagioni sarà possibile seguire anche in streaming su NOW. Partita settimana scorsa con la Regular Season, l’edizione 2021/2022 vede in corsa anche tre squadre italiane, Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia.

Non solo Eurolega tra martedì 26, e mercoledì 27 ottobre, ma anche l’EuroCup e su Sky Sport sarà possibile assistere in diretta alle partite delle italiane. Primo incontro in onda, valido per il Girone B, quello che vedrà stasera Venezia ospitare al PalaTaliercio i turchi del Bursaspor, con palla a due alle ore 20 e diretta su Sky Sport Arena.