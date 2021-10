Milano ospita la Stella Rossa, diretta alle 20.30

Dopo la prima sconfitta a Monaco contro il Bayern l'Olimpia Milano torna subito in campo in Eurolega. Stasera al Forum di Assago arriva la Stella Rossa di Belgrado, diretta dalle 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, palla a due alle 20.30. A seguire in differita alle 22.45 Maccabi-Barcellona, domani (venerdì) alle 20 Bayern-CSKA

Su Sky Sport la Turkish Airlines Euroleague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo. Tra oggi, giovedì 28, e venerdì 29 ottobre, saranno tre le partite di Regular Season in onda su Sky e in streaming su NOW, compresa quella dell’A|X Armani Exchange Milano. L’Olimpia, che mercoledì ha incassato la prima sconfitta nel torneo, battuta a Monaco dal Bayern, giocherà stasera in casa, affrontando al Forum di Assago i serbi della Stella Rossa Belgrado. Diretta alle ore 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Pre partita dalle 20 e post al termine del match. A seguire, alle 22.45, su Sky Sport Arena sarà possibile assistere alla differita della partita di Tel Aviv tra gli israeliani del Maccabi e gli spagnoli del Barcellona, attualmente al primo posto della classifica. Venerdì, sempre su Sky Sport Arena, appuntamento da Monaco con la sfida tra i tedeschi del Bayern e i russi del CSKA Mosca. Diretta alle ore 20.