Basket, Eurocup 3^ giornata: tre italiane su Sky

Tra martedì 2 e mercoledì 3 novembre in campo per la terza giornata della Regular Season. Su Sky Sport i match delle tre squadre italiane in corsa: Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia

Su Sky la 7Days EuroCup maschile che per le prossime tre stagioni sarà possibile seguire anche in streaming su NOW. L’edizione 2021/2022 vede in corsa anche tre squadre italiane, Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia, attualmente impegnate nella Regular Season. Per la terza giornata, tra martedì 2 e mercoledì 3 novembre, su Sky Sport sarà possibile assistere in diretta alle partite delle italiane.

Le tre italiane su Sky Primo incontro in onda, valido per il Girone A, quello che vedrà Trento ospitare oggi i lituani del Lietkabelis, con palla a due alle ore 20 e diretta su Sky Sport Arena. Mercoledì le altre due partite, entrambe per il Girone B, la prima alle 19 e sul parquet ci sarà Bologna, in trasferta in Montenegro contro i padroni di casa del Buducnost. Inizio ore 19, live su Sky Sport Action. In trasferta anche Venezia, che sarà ospite dei tedeschi dell’ULM. Differita alle 21.30 su Sky Sport Action.

Eurocup, il format della competizione La Regular Season, con 20 formazioni al via, divise in due gironi da 10 squadre ciascuno, si concluderà il 6 aprile del prossimo anno. Al termine di questa fase, le prime 8 formazioni classificate di ogni gruppo accederanno agli ottavi di finale (19-20 aprile), cui faranno seguito i quarti (26-27 aprile) e le semifinali (3-4 maggio), prima della finale per il titolo. Dagli ottavi in poi si gioca con la formula della gara secca, quindi, a eliminazione diretta, e la vincitrice del trofeo avrà il diritto a partecipare alla prossima edizione dell’Eurolega. Oltre alla 7 DAYS EuroCup , Sky ha acquisito anche i diritti della Turkish Airlines Euroleague per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.