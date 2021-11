Sconfitte fuori casa per Venezia e Virtus Bologna

Terza giornata negativa per le italiane impegnate in Eurocup. Dopo la sconfitta di Trento martedì contro il Lietkabelis sono infatti arrivati altri due ko per Virtus Bologna e Reyer Venezia. La squadra di Scariolo è stata sconfitta in rimonta dai montenegrini del Buducnost, mentre l'Umana ha ceduto dopo un supplementare in Germania contro l'Ulm Condividi

Buducnost Podgorica-Virtus Bologna 86-82 E' arrivata la prima sconfitta in questa Eurocup per la Virtus Bologna. La squadra di Sergio Scariolo è stata battuta in rimonta dal Buducnost 86-82 in Montenegro. Dopo aver dominato nel primo tempo, chiuso sul più 11 (48-37), la Virtus è calata nel secondo, giocando un quarto quarto da soli 12 punti segnati che è costato la sconfitta. I migliori marcatori per Bologna sono stati Belinelli ed Hervey con 15 punti a testa. Sottotono invece le prestazioni di Weems (9) e Teodosic (8). Per il Buducnost decisivi i 23 punti di Justin Cobbs e i 21 di Willie Reed. I montenegrini restano quindi a punteggio pieno con tre successi in tre partite. Record di 2 vittorie e una sconitta invece per la Virtus che nella prossima giornata ospiterà Valencia.

Ratiopharm Ulm-Reyer Venezia 90-83 OT Rimonta subita anche da parte di Venezia in Germania contro l'Ulm. La Reyer all'intervallo lungo era addirittura sopra di 21 (49-28), ma è crollata nel terzo quarto, perdendolo 29-15. Nell'ultima frazione i tedeschi hanno completato la rimonta. La Reyer ha avuto ancora il tiro della possibile vittoria con Austin Daye, ma l'americano non ha trovato il canestro. Il supplementare è stato dominato 14-7 dalla squadra di casa, che centra così il suo primo successo in questa Eurocup raggiungendo proprio Venezia. Decisivi per l'Ulm i 19 punti di Christon e i 18 di Jallow. Miglior marcatore di Venezia è stato Tonut a quota 15. Prossimo impegno con la Reyer con il Buducnost primo in classifica.