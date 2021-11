Le ricerche nella zona di Villa Taranto, a Verbania, sono proseguite per tutto il giorno. Purtroppo vanamente. Prima, fino a metà pomeriggio, con una squadra di sommozzatori arrivati da Torino e scesi in profondità nelle acque del Lago Maggiore; poi, sino all'imbrunire, sulle sponde del Lago nel punto dove è stata ritrovata la sua macchina nella serata di lunedì, da Carabinieri e Vigili del Fuoco. Alla fine, però, Sebastiano Bianchi, il 29enne giocatore di basket del Legnano (Serie B) nato a Omegna e del quale non si hanno più notizie da ieri sera, non è stato trovato. Cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Varese, Bianchi è molto conosciuto fra Piemonte e Lombardia per i suoi trascorsi a Tortona, Cento, Omegna, Sangiorgese e Legnano, dove attualmente gioca in serie B. In mattinata si era diffusa anche la voce di un possibile ritrovamento del cadavere del cestista. Le ricerche sono iniziate dopo una denuncia da parte del padre. Domenica scorsa Bianchi era stato protagonista in campo nel derby con la Sangiorgese dove aveva realizzato 14 punti risultando il migliore dei suoi.