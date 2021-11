Fenerbahce-Milano e altre tre partite su Sky Sport

Tra giovedì 11 e venerdì 12 novembre , saranno quattro le partite della nona giornata della r egular season di Eurolega in onda in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW TV , compresa quella dell’ A|X Armani Exchange Milano a Istanbul contro il Fenerbahce

L’Olimpia Milano, tornata in vetta alla classifica dopo la vittoria casalinga sul Barcellona (7 successi e una sola sconfitta per gli uomini di Messina), venerdì giocherà in Turchia affrontando a Istanbul il Fenerbahce, reduce dal bel successo in casa del CSKA. Diretta alle ore 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Pre partita alle 18.30 e post al termine dell’incontro. Già giovedì saranno due i match cui assistere, entrambi live su Sky Sport Arena, il primo alle 18 e in campo ci saranno i russi del CSKA Mosca e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. A seguire, alle 21, la sfida tutta spagnola tra Barcellona e Baskonia. Venerdì, oltre al match dell’Olimpia, anche l’incontro tra gli spagnoli del Real Madrid e i lituani dello Zalgiris. Diretta alle ore 21 su Sky Sport Arena.