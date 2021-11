Italbasket, World Cup 2023: la long list del Ct

24 gli Azzurri convocati dal Ct Sacchetti per la prima finestra di novembre per le qualificazioni alla FIBA World Cup: a San Pietroburgo contro la Russia (26/11) e a Milano contro i Paesi Bassi (29/11). Aperta la vendita dei biglietti per la gara al Mediolanum Forum

La gara contro gli Oranje è organizzata da Master Group Sport, advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro. Per provare a partire con il piede giusto, il commissario tecnico Meo Sacchetti ha diramato la long list di 24 giocatori, da cui sceglierà i 16 giocatori che si ritroveranno lunedì 22 novembre al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma. Da oggi è possibile acquistare i biglietti per la gara degli Azzurri contro i Paesi Bassi al Mediolanum Forum (biglietti sono in vendita in tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket e sul sito).