Eurocup, alla Virtus Bologna il derby con Venezia

Bologna è terza in classifica con 3 vittorie e due sconfitte, Venezia terzultima del girone B di Eurocup

Dopo due sconfitte, torna alla vittoria la Virtus Bologna, trascinata dai 26 punti di Harvey e i 22 (più 7 assist) di Teodosic. A Venezia non bastano i 26 di Vitali. Dopo un parziale di 10-0 per i campioni d'Italia a fine primo quarto, gara equilibrata con la squadra di coach Scariolo che ha cercato più volte l'allungo e quella di De Raffaele che nel secondo periodo, con i 7 punti in fila di Watt, arriva all'intervallo a -8.



La Virtus riallunga fino anche al +20 ma poi, nell'ultima frazione, Brooks, Sanders e Daye riportano Venezia fino al -3. Scariolo allora chiama timeout e poi Teodosic, Hervey e Pajola firmano il +6 (90 a 84) conclusivo. In classifica nel Gruppo B, la Virtus è terza con 3 vittorie e 2 sconfitte; Venezia terzultima (2 vinte, 3 perse). Nella sesta giornata, Venezia ospiterà il Valencia il 7 dicembre e la Virtus giocherà il giorno dopo, 8 dicembre, a Lubiana contro l'Olimpija.