I 12 convocati da Sacchetti per Russia-Italia

Si avvicina il debutto nelle qualificazioni ai Mondiali del 2023 per l'Italbasket e il ct azzurro Meo Sacchetti ha scelto i 12 che affronteranno la Russia nella trasferta a San Pietroburgo venerdì prossimo alle 17 italiane (le 19 ora locale). Fra i convocati c'è anche Michele Vitali che invece salterà il successivo appuntamento di Milano contro i Paesi Bassi in programma lunedì 29. Discorso inverso invece per Bruno Mascolo, Gabriele Procida e Mattia Udom che non viaggeranno con la squadra ma si riaggregheranno al gruppo sabato a Milano. "Non vediamo l'ora di riprendere il cammino" ha detto il ct azzurro "e il nostro desiderio è di cominciare questo lungo percorso con una vittoria contro la Russia anche perché da venerdì in poi ogni gara sarà decisiva sulla via per il Mondiale"

Una Nazionale giovane ma con esperienza internazionale

C'è fiducia da parte di Sacchetti che ha selezionato un gruppo di 24 giocatori da cui attingerà di volta in volta quelli da impiegare nel percorso verso la rassegna iridata: "Siamo una squadra con tanti giovani, molti dei quali però già con qualche esperienza internazionale. Come sempre daremo il massimo".