L'Italia parte con una sconfitta nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2023: a San Pietroburgo, la Russia vince 92-78. Inutili i 20 punti di Tonut e i 19 di Tessitori. Gli azzurri tornano in campo lunedì al Forum di Assago, quando ospiteranno i Paesi Bassi: tutto in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Comincia con una sconfitta la strada verso il Mondiale 2023 del'Italbasket. A San Pietroburgo, gli azzurri cedono 92-78 contro la Russia nel primo incontro della prima “finestra” di qualificazione alla FIBA World Cup 2023, il Campionato del Mondo che si disputerà in Giappone, Indonesia e Filippine. Primo quarto in cui gli azzurri restano bloccati a quota 9 per un'eternità: ci pensano Tonut e Alviti a riportare punti nel tabellino, con il 15-14 per i padroni di casa con cui si arriva al primo mini-riposo. Grande equilibrio anche nel secondo parziale: la guardia della Reyer e capitan Tessitori (12 punti a testa) si caricano sulle spalle l'attacco, con l'Italia che va negli spogliatoi in perfetta parità a quota 37. Nella ripresa la Russia tenta la fuga e vola sul +11, ma la squadra di Sacchetti rientra grazie a triple (7/15) e precisione dalla lunetta (18/19). Gli azzurri però si sciolgono sul più bello: nell'ultimo quarto toccano il -20 e perdono 92-78, limitando i danni nel finale. Inutili i 20 punti di Tonut, i 19 di Tessitori e i 10 di Candi. Il secondo impegno, l’ultimo del 2021, sarà contro i Paesi Bassi di coach Maurizio Buscaglia, lunedì 29 novembre al Mediolanum Forum di Assago a Milano (ore 20.30, diretta Sky Sport Arena).