Mondiali Basket 2023, oggi Russia-Italia su Sky

In diretta su Sky e in streaming su NOW i primi due impegni degli Azzurri del basket nelle qualificazioni mondiali. Venerdì 26 novembre, Russia-Italia live alle 17 su Sky Sport Arena. Lunedì 29 novembre, al Forum di Assago, Italia-Olanda (ore 20.30, sempre su Sky Sport Arena)

Con due partite in pochi giorni, oggi con la Russia e lunedì 29 novembre con l’ Olanda , inizia il cammino verso i prossimi mondiali dell’Italia, impegnata nelle FIBA World Cup 2023 Qualifiers . Entrambi i match verranno trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW .

Sacchetti: "Ogni gara sarà decisiva"



"Non vediamo l'ora di riprendere il cammino - le parole del ct della nazionale di basket, Meo Sacchetti - e il nostro desiderio è di cominciare questo lungo percorso con una vittoria contro la Russia anche perchè da venerdì in poi ogni gara sarà decisiva sulla via per il Mondiale. Siamo una squadra con tanti giovani, molti dei quali però già con qualche esperienza internazionale. Come sempre daremo il massimo".