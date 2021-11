Qualificazioni mondiali: Italia-Olanda 75-73

L'Italbasket vince 75-73 contro l'Olanda al Forum di Assago nelle qualificazioni ai mondiali 2023 e riscatta così la sconfitta rimediata nella sfida d'esordio contro la Russia. La squadra di Sacchetti, sulla carta superiore agli avversari, fatica fino alla fine per ottenere la vittoria: decisivo Nicola Akele, 18 punti e 6 rimbalzi e costantemente prezioso in attacco. In doppia cifra anche Tonut e Tessitori: 13 punti per entrambi

Sofferta. Infinita. Vinta. L'Italia batte l'Olanda 75-73 e guadagna così la prima vittoria nel Girone H delle qualificazioni ai Mondiali del 2023. E' stata una gara durissima, che gli azzurri hanno dovuto vincere almeno tre volte, perchè l'avversario non ne ha voluto mai sapere di alzare bandiera bianca. In vantaggio a 3 minuti dall'ultima sirena la squadra di coach Buscaglia stava per giocare un pessimo scherzo all'Italia. Ma nel momento peggiore, gli azzurri hanno ripreso la gara in pugno, e con spirito di squadra, un Akele da 18 punti (Career High in azzurro) e capitan Michele Vitali essenziale in attacco e difesa, hanno messo due punti di scarto fra loro e gli avversari.