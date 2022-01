Il club lombardo di A2 ufficializza il divorzio da Robert Johnson, che dal 10 gennaio non poteva allenarsi con i compagni e giocare campionato per le nuove norme sul green pass. Anche Luca Vitali in lizza come rinforzo per cercare la promozione

La Pallacanestro Cantù (impegnata in A2) risolve il contratto con Robert Johnson, il giocatore no-vax che dal 10 gennaio non poteva allenarsi con i compagni e giocare le partite in campionato per le nuove norme sul green pass. Finisce così l'avventura in Italia dell'americano, che viaggiava a oltre 19 punti di media in A2: Johnson passa nei polacchi del Legia Kosz. Tra i favoriti a prendere il posto di Johnson anche Luca Vitali, in uscita da Brescia.