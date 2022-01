Eurocup, 11^ giornata: le italiane su Sky

Su Sky la 7Days EuroCup maschile, la seconda competizione di basket per club a livello europeo dopo l’Eurolega, che per le prossime tre stagioni sarà possibile seguire anche in streaming su NOW. L’ edizione 2021/2022 vede in corsa anche tre squadre italiane, Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia , attualmente impegnate nella Regular Season.

Oggi e domani live su Sky Virtus Bologna, Reyer Venezia e Trento

Per l’11^ giornata, tra martedì 25 e mercoledì 26 gennaio, su Sky Sport sarà possibile assistere in diretta alle partite delle italiane. Prima sfida da seguire, valida per il Girone B, quella che oggi vedrà la Virtus Segafredo Bologna ospite dei tedeschi della Rathiofarm di Ulm. Palla a due alle ore 19 e diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Action. Sempre per il Girone B, mercoledì alle ore 18 sul parquet ci sarà l’Umana Reyer Venezia, impegnata in Turchia in casa del Bursaspor. Match live su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. A seguire, alle ore 20, sarà la volta della Dolomiti Energia, che a Trento se la vedrà con la Morabanc di Andorra La Vella. Sfida del Girone A, in diretta alle ore 20 su Sky Sport Arena.