Eurocup, 13^ giornata: stasera Trento su Sky

Su Sky e in streaming su NOW l’EuroCup maschile: tra oggi e mercoledì 9 febbraio in campo per la 13^ giornata della Regular Season. Su Sky Sport live le gare delle italiane: stasera in campo Trento, domani tocca alla Reyer Venezia e alla Virtus Bologna

Su Sky la 7Days EuroCup maschile, la seconda competizione di basket per club a livello europeo dopo l’Eurolega, che per le prossime tre stagioni è possibile seguire anche in streaming su NOW. L’ edizione 2021/2022 vede in corsa anche tre squadre italiane, Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia , attualmente impegnate nella Regular Season.

Stasera la Dolomiti Energia ospita i francesi del Boulogne

Per la 13^ giornata, tra oggi, martedì 8, e mercoledì 9 febbraio, su Sky Sport sarà possibile assistere in diretta alle partite delle italiane. Prima sfida da seguire, quella che vedrà la Dolomiti Energia ospitare i francesi del Boulogne, in un match valido per il Gruppo A. Diretta su Sky Sky Sport Arena alle ore 20. Mercoledì le altre due italiane; alle 19 sul parquet ci sarà l’Umana Reyer Venezia, che in Montenegro farà visita al Buducnost. Incontro del Gruppo B, live su Sky Sport Action. A seguire, sempre per il Girone B, appuntamento con la Virtus Segafredo Bologna, impegnata in Spagna contro il Valencia. Palla a due alle ore 20.45, con diretta su Sky Sport Arena.