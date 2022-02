Vita facile per l'Ax Milano: contro il Baskonia l'Olimpia comanda la gara per 40', la chiude 89-78 e conquista il 17° successo in Eurolega. Non c'è mai storia al Forum: i baschi approcciano con uno 0/7 dal campo che permette subito alla squadra di Messina di scappar via (21-10 dopo 10') ed escono dagli spogliatoi travolti da un 15-0 che scava un solco di 27 punti (55-28 dopo 25').