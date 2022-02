Mercoledì 16 febbraio inizia la Final Eight di Coppa Italia, si parte con la sfida tra Milano e Sassari. La finale è in programma domenica 20 febbraio alle 18. Umberto Gandini, presidente della Lega Basket: "Garantiremo il consueto spettacolo di agonismo ed emozioni". Ecco il calendario completo del torneo tra le migliori otto squadre della Serie A

Ritorna alla Vitrifrigo Arena di Pesaro la Final Eight, che vedrà scendere sul parquet, da mercoledì 16 febbraio a domenica 20, le migliori otto squadre del campionate di Lega basket Serie A (Lba). L'evento è ospitato da uno degli impianti più belli e capienti di Italia (10.323 spettatori). "Siamo sicuri che questa Final Eight - afferma il presidente della Lega Basket, Umberto Gandini - garantirà il consueto spettacolo di agonismo ed emozioni che hanno contrassegnato da sempre la storia della Coppa Italia. Speriamo di poter presto riaccogliere i tifosi nei nostri palasport, finalmente aperti senza limitazioni".

Final Eight a Pesaro, tutto in 5 giorni

Ad aprire il programma dei quarti di finali mercoledì 16 febbraio sarà l’Olimpia, detentrice del trofeo e prima nella classifica di Serie A con 32 punti. Milano incontrerà Sassari, guidata dal coach Bucchi. A seguire ci sarà Trento contro Brescia, terza in classifica e reduce da 7 vittore consecutive. Giovedì 17 febbraio, invece, sarà la volta di Trieste contro Tortona, neo- promossa di quest'anno e squadra rivelazione del torneo. Infine il match dei campioni in carica della Serie A, Virtus Bologna contro Brindisi. Le “V nere” dovranno riconfermare la vittoria ottenuta in campionato, qualche settimana fa, proprio contro Brindisi. Sabato 19 febbraio in programma le due semifinali, finalissima domenica 20 febbraio alle 18.