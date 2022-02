Milano-Brescia in semifinale: Sassari e Trento ko

Alle Final Eight di Coppa Italia a Pesaro l’Olimpia Milano non deve sforzarsi molto per avere ragione di Sassari mentre Brescia lotta fino alla fine per battere Trento. Giovedì Trieste-Derthona e Virtus Bologna-Brindisi

Si alza il sipario sulle Final 8 di Coppa Italia con il primo atto dei quarti tra Milano e Sassari. La sfida comincia con il tiro a bersaglio dalla distanza, specialità in cui l’Olimpia eccelle e, con Daniels e Hall, guadagna un piccolo vantaggio che il solo Treier non riesce a limare. Quando poi si mette in partita anche Delaney, il vantaggio milanese si dilata fino al 27-18 del primo quarto e nel secondo la musica non cambia: a Delaney si aggiunge Alviti per il +13 ma l’orgoglio di Sassari e le disattenzioni difensive milanesi consentono ai sardi di chiudere un parziale a firma Mekowulu e Kruslin e andare negli spogliatoi con soli 5 punti da recuperare: 42-37. Nella ripresa la coppia Delaney-Daniels dall’arco riporta Milano a al massimo vantaggio: è il parziale di 15-2 che chiude la partita perché Sassari non ne ha più e Milano con l’88-68 sul tabellone vola in semifinale dove affronterà la sorpresa Brescia che nel secondo quarto deve fare molti più sforzi per avere ragione di Trento 78-73.

Dopo aver cavalcato l’energia di Petrucelli Brescia subisce però le triple di Bradford che valgono il vantaggio trentino ma con un 11-0 di parziale chiude il quarto avanti 16-19. N3l secondo periodo la sfida è tra due tiratori: Reynolds tiene Trento a contatto, Della Valle cerca di spingere avanti Brescia ma all’intervallo è 42 pari con l’ennesima tripla, questa volta di Bradford. Nella ripresa Brescia ritrova Mitrou Long che si affianca a Della Valle per creare una manciata di punti di vantaggio ma Trento non vuole mollare: Caroline prima, Flaccadori poi la rimettono a -4 e ci vuole tutto il talento di Della Valle per dare a Brescia la nona vittoria consecutiva, che vale la semifinale di sabato contro Milano.