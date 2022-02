La Coppa Italia è di Milano, battuta Tortona 78-61

Si ferma in finale la favola di Tortona: torppo forte l'Olimpia di Ettore Messina per la neo promossa, arrivata a sorpresa a giocarsi la Coppa Italia sul parquet di Pesaro al termine del weekend delle Final Eight. Milano è partita fortissimo, dominando il primo quarto 25-13. Tortona ha avuto però la forza di rialzarsi, grazie soprattutto a un grande JP Macura (17 punti con 4 triple). I ragazzi di coach Ramondino sono risaliti anche fino al meno uno, vincendo i due quarti centrali del match. Nell'ultima frazione Milano ha però alzato il livello in difesa, limitando Macura, e trovando un super Nicolò Melli sui due lati del campo. Il capitano dell'Olimpia ha chiuso con 14 punti e 9 rimbalzi, venendo nominato miglior giocatore italiano della manifestazione. "Sono soddisfatto - ha detto Melli a fine partita - ma anche se segnavo zero punti e vincevamo andava bene lo stesso". Pesanti anche i 12 punti di un ottimo Devon Hall. L'MVP della manifestazione è andato a Malcolm Delaney (10 punti e 5 assist in finale). Soddisfatto anche coach Ettore Messina, al nono successo in Coppa Italia in carriera: "Abbiamo vinto un torneo difficile, in cui abbiamo affrontato ottime squadre", ha detto facendo i complimenti ai suoi. Per Milano si tratta dell'ottava Coppa Italia della sua storia.