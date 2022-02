L'Italia torna in corsa: Islanda battuta 95-87

Dopo la sconfitta in Islanda dello scorso giovedì la nazionale italiana di basket si prende la rivincita: a Bologna gli azzurri vincono 95-87. Secondo successo nel gruppo H delle qualificazioni mondiali 2023, dopo quello contro l'Olanda. 26 punti per Della Valle

L'Italia si impone sull'Islanda a Bologna nella sfida del gruppo H delle qualificazioni ai Mondiali di basket del 2023 e si vendica della sconfitta fuori casa dello scorso giovedì. Gli azzurri vincono 95-87 al PalaDozza trovando la seconda vittoria su quattro match disputati. 26 punti per Della Valle, 17 per Vitali e 16 per Mannion. Gli azzurri torneranno in campo in estate per affrontare Olanda e Russia e chiudere questa fase di qualificazione.