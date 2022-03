Hackett debutta e la Virtus batte Venezia

Debutto vincente per Daniel Hackett con la maglia della Virtus Bologna. La squadra di Scariolo ha vinto sul campo di Venezia il derby italiano di Eurocup. Otto punti e due assist per l'ex giocatore del CSKA di Mosca. Infotunio muscolare per Marco Belinelli

Inizia bene l'avventura di Daniel Hackett con la Virtus Bologna. Il playmaker ex CSKA di Mosca ha fatto il suo debutto con la nuova maglia nel derby italiano di Eurocup contro la Reyer Venezia, vinto da Bologna 83-72. Per Hackett 8 punti, 2 assist e 2 rimbalzi in 20 minuti sul parquet. Il migliore in campo è stato Jaiteh, che ha messo a referto 24 punti, con 9/11 al tiro e 12 rimbalzi. Decisivi anche gli 11 punti con 13 assist del solito Milos Teodosic. La brutta notizia per la Virtus è l'infortunio dopo pochi minuti di Marco Belinelli, che ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra da valutare nelle prossime ore. A Venezia non sono bastati i 18 punti di Jordan Theodore i i 14 di Stefano Tonut. Con questa vittoria Bologna supera proprio la Reyer al quarto posto del girone B.