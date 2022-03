Eurocup, 17^ giornata: oggi Virtus Bologna su Sky

Su Sky la 7Days EuroCup maschile, la seconda competizione di basket per club a livello europeo dopo l’Eurolega, da seguire anche in streaming su NOW . Tre le squadre italiane impegnate nella Regular Season, Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia . Per la 17^ giornata, tra martedì 29 e mercoledì 30 marzo , sarà possibile assistere in diretta alle partite delle italiane.

Martedì la Virtus ospita gli spagnoli della Gran Canaria di Las Palmas

La prima a scendere sul parquet sarà la Virtus Segafredo, che a Bologna ospiterà, per il Girone B, gli spagnoli della Gran Canaria di Las Palmas. Match live alle ore 20.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. In classifica, spagnoli al primo posto, bolognesi al quinto.

Mercoledì 30 marzo tocca a Trento e Venezia

Mercoledì le altre due italiane, entrambe in diretta, con la Dolomiti Energia Trento in trasferta in Germania, contro l’Amburgo. Sfida del Girone A, che vede in graduatoria i tedeschi in settima posizione, con Trento ancora fanalino di coda. Ore 19.30, Sky Sport Action e in streaming su NOW. L’altra italiana in corsa nel Girone B, l’Umana Reyer Venezia, attualmente settima, riceverà al PalaTaliercio la visita dei greci della Promitheas di Patrasso, formazione che occupa l’ultimo posto. Palla a due alle ore 20, su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.