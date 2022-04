L'Olimpia Milano perde Gigi Datome per almeno un mese. Il numero 70 biancorosso, come comunicato dal club, è stato sottoposto ad intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per la rimozione di un frammento osseo, in seguito a trauma accusato durante il primo quarto della gara di Sassari. Sarà rivalutato in tre settimane, ma il rischio serio per coach Ettore Messina è quello di averlo out per tutti i playoff di Eurolega, in programma dal 19 aprile al 4 maggio.