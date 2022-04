Eurocup, ottavi finale: in campo Bologna e Venezia

Tra oggi e domani su Sky tre incontri in diretta validi per gli ottavi di finale. Mercoledì 20 aprile sul parquet le due italiane Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia

Su Sky la 7Days EuroCup maschile, la seconda competizione di basket per club a livello europeo dopo l’Eurolega, da seguire anche in streaming su NOW . Chiusa la Regular Season, la stagione prosegue con gli ottavi di finale , con protagoniste anche due formazioni italiane, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia .

Mercoledì Venezia in Francia, Bologna ospita il Lietkabelis Panevezys

Tra martedì 19 e mercoledì 20 aprile, sarà possibile assistere a tre partite, due in diretta quelle delle italiane, e una in differita. Entrambe saranno sul parquet mercoledì, con Venezia in trasferta alle 20 in casa dei francesi del Boulogne Metropolitans 92, mentre Bologna ospiterà alle 20.45 i lituani del Lietkabelis Panevezys . In differita alle 21.30 di martedì, invece, la sfida tra gli spagnoli della Joventud Badalona e i tedeschi della ratiopharm Ulm. Si gioca in gara unica e chi vince accede ai quarti di finale.

Basket Eurocup, ottavi di finale su Sky

Martedì 19 aprile

Ore 21.30: Joventud Badalona-ratiopharm Ulm, Sky Sport Action e in streaming su NOW differita (telecronaca Paolo Redi)

Mercoledì 20 aprile

Ore 20 : Boulogne Metropolitans 92-Umana Reyer Venezia, Sky Sport Action e in streaming su NOW, diretta (telecronaca Paolo Redi; commento Andrea Meneghin)

: Boulogne Metropolitans 92-Umana Reyer Venezia, Sky Sport Action e in streaming su NOW, diretta (telecronaca Paolo Redi; commento Andrea Meneghin) Ore 21: Virtus Bologna-Lietkabelis Panevezys, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, diretta (da Bologna, telecronaca Geri De Rosa; commento Marco Crespi)

Disponibili su Sky Go, anche in HD.