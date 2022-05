Eurocup, è l'ora delle semifinali

Tutto in una notte, o quasi, perché poi, nel caso, ci sarebbe anche la finale da giocare. Non c’è dubbio che questo Valencia-Virtus Bologna qualificherà la squadra favorita per la conquista dell’Eurocup 2022; attenzione però a definire questa partita una finale anticipata. Troppe cose strane e non preventivabili sono successe in questa post-season nella quale, a poco a poco, sono cadute quasi tutte le grandi favorite , Gran Canaria, Partizan, Badalona . Di sicuro la formula, tabellone tennistico dagli ottavi di finale con partita secca in casa della meglio classificata in stagione regolare, ha dato una bella spinta alle squadre meno accreditate ma questa non può bastare come giustificazione. La verità è che questa Eurocup è di alto livello , molto equilibrata, con squadre magari meno note ma forti e ambiziose. Per questo motivo, prima di Valencia-Virtus, vale la pena dare un’occhiata all’altra semifinale, Andorra-Bursaspor , in onda martedì 3 maggio alle 20 su Sky Calcio 253 e in differita dalle 22 su Sky Sport Action : se sono arrivate fino a qui non è certo un caso visto che hanno saputo vincere in trasferta sui campi di alcune delle squadre più forti della competizione.

Mercoledì poi toccherà alla Virtus (Sky Sport Uno alle 20.15), a casa della squadra più vincente di sempre in questa competizione. Per intenderci il Valencia sta all’Eurocup come il Siviglia, nel calcio, sta all’Europa League: sia per la storia, l’equipo Taronja, “arancia” in catalano e simbolo della squadra valenciana, ha vinto l’Eurocup quattro volte e ha giocato altre due finali, sia per l’attualità visto che il Valencia è terzo in campionato, in coppa ha battuto due volte su due la Virtus e, in casa, in partite europee, non ha mai perso nel 2022. La Virtus, dunque, per conquistare la finale dovrà vincere alla Fonteta fermando a quindici la striscia di vittorie interne di fila dei suoi avversari; e poi dovrà essere più forte della grande esperienza che Valencia ha in questa competizione; infine dovrà dimenticarsi delle due partite perse quest’anno contro gli spagnoli. Insomma, i bolognesi dovranno superarsi sapendo però che le due sconfitte stagionali sono arrivate al termine di partite molto combattute e quando Hackett e Shengelia erano ancora giocatori del CSKA; sapendo anche che nel Valencia mancherà Klemen Prepelic, grande tiratore, campione d’Europa in carica con la Slovenia e capace, in due partite, di segnare 39 punti alle V Nere, chiamate dunque ad un’impresa non semplice ma di certo non impossibile. Per continuare a coltivare due sogni, il titolo di Eurocup e la qualificazione alla prossima Eurolega.