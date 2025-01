La cronaca del match

Qualche problema tecnico a inizio partita, che parte con un leggero ritardo. Il primo time out, inevitabile, viene chiamato dopo solo 2’ di gioco da coach Ivanovic per provare a risolvere un avvio di gara negativo per la Virtus, sotto 8-0. Dopo una bella lotta a rimbalzo sotto il canestro del Bayern Monaco, arrivano i primi due punti del Bologna con Shengelia, che taglia l’area in situazione di contropiede. Inizio partita incredibile per Booker, uno dei giocatori più ostici della squadra tedesca, che dopo 5’ ha già raggiunto la doppia cifra con 10 punti. Sfortuna in difesa invece per Pajola che, nel tentativo di andare a recuperare una palla persa, si è preso una ginocchiata sulla testa che lo ha costretto a lasciare momentaneamente il campo. La Virtus riesce a rimettersi in partita con aggressività, pazienza nel creare le azioni migliori per arrivare a canestro, e anche coraggio come quello mostrato da Cordinier dall’arco. Le Vu Nere ci sono e si riagganciano a un Bayern che sembrava poter prendere subito il sopravvento già dal 1° quarto. Arriva addirittura il sorpasso attraverso un’azione costruita con un giro di palla molto rapido e con la penetrazione in area di Hackett e scarico per Morgan con un canestro che vale 3 punti: il primo parziale è di 18-20 per la Virtus. Il 2° quarto inizia con il primo canestro di Obst, della squadra tedesca. Tanti i problemi a rimbalzo per Bologna, sia in difesa che in attacco, e una palla persa di troppo che riporta il Bayern Monaco in vantaggio. Rientra in campo anche Pajola, con una fasciatura sulla fronte che riporta un po’ alla mente la fascetta e i capelli di John McEnroe. La Virtus continua però con una buona circolazione di palla, che porta l’azione a concludersi sempre nelle mani, magiche, di Morgan. Una frazione di gioco dai pochi colpi di scena, o forse uno solo: per circa metà del quarto le due squadre sono rimaste a secco di punti, in una situazione di parità. A cambiare questa condizione di stasi ci pensano Booker da una parte e la tripla di Belinelli dall’altra. I due team non vogliono però tornare negli spogliatoi sul pareggio, soprattutto Bologna che dopo il time out si crea un’ultima azione di gioco che vale il vantaggio: Cordinier lascia passare i secondi e tenta una penetrazione in area, con finta di taglio interno di Shengelia, ma rimane libero Belinelli che dall’arco, dalla sua posizione, non sbaglia. All’intervallo il punteggio è di 32-35 per le Vu Nere. Il Bologna rientra in campo con la stessa mentalità: il pareggio o la sconfitta non sono ammessi oggi. Tanta aggressività, tanto coraggio e tanta voglia di tenere testa al Bayern. Questa frazione di gioco viene inaugurata da Shengelia, che prende il rimbalzo offensivo e si gira su se stesso perdendo l’equilibrio, ma lasciando andare la palla a spicchi con la mano sinistra, per portarsi a casa il canestro e il tiro libero. Conclude invece Polonara, che trova così la sua “vendetta” con il canestro dopo 7 tiri andati a vuoto: Pajola gli passa no look una palla invisibile agli occhi dei tedeschi, che lo portano a realizzare una schiacciata in reverse. Il 3° quarto termina 52-57, con la Virtus che continua a condurre i giochi, nonostante un’ottima prestazione di Booker che sembra essere inarrestabile. Ultimo quarto, si decide tutto ora. Bologna in questo quarto raggiunge anche il +12 sul Bayern, con una tripla di Pajola pesantissima sul punteggio, fatto sta che coach Herbert chiama immediatamente un time out risolutivo. I tedeschi tornano vicini con Booker ed Edwards con un parziale di 10-0. Ci pensa però Shengelia, di nuovo, a rimettere ordine in campo con due tiri liberi. La Virtus vince a Monaco di Baviera, battendo il Beyern Monaco 72-82; questa del Bayern è solo la seconda sconfitta in questa stagione di Eurolega.