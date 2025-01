Bayern-Virtus Bologna LIVE su Sky Sport alle 20:30

Seconda trasferta di fila in una settimana per la Virtus Bologna. Dopo la sconfitta con lo Zalgiris Kaunas c'è subito una possibilità di riscatto contro il Bayern Monaco, una delle squadre più brillanti della stagione finora. La partita è in diretta dalle 20:30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

LA CLASSIFICA DI EUROLEGA