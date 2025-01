Basket, il progetto 'One Team' per Eurolega

Martedì 14 e giovedì 16 gennaio, Olimpia Milano e Fondazione Laureus Sport for Good Italia hanno promosso un ricco calendario di eventi in favore dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Arcadia di Gratosoglio (periferia sud di Milano), che partecipano al programma 'One Team'. Nella giornata di giovedì, 34 bambini e bambine accompagnati dai loro insegnanti si sono trasferiti con i pullmini, messi a disposizione da Scalo Milano Outlet & More, dalla loro scuola presso l’Unipol Forum. Qui, dopo aver pranzato, tra le altre cose, hanno giocato a bowling e hanno poi fatto visita alla sede della società. Al loro allenamento in campo si è poi unito Ousmane Diop, uno dei tre nuovi ambasciatori, assieme a Giampaolo Ricci e Shavon Shields, del progetto One Team per la stagione 2024-2025, che ha poi accettato di buon grado di rispondere alle loro domande in sala stampa. Da bordo campo i bambini e le bambine hanno assistito all’allenamento dei loro idoli e al riscaldamento pre-partita. Ma non è finita qui. Prima della palla a due tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado i bambini sono scesi poi in campo nel momento della presentazione dei giocatori delle due squadre, impreziosita da un gioco di luci. Hanno poi animato l’intervallo lungo con attività di gruppo e nel "Meet&Greet" di fine partita hanno incontrato i giocatori dell’Olimpia Milano.