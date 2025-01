Milano-Partizan LIVE su Sky Sport Uno alle 20:30

Dopo la vittoria sull'Alba Berlino, la squadra di Messina gioca ancora all'Unipol Forum. Stavolta l'avversario sarà il Partizan Belgrado di coach Obradovic, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite. Un'altra opportunità per migliorare il proprio record e salire in classifica. La sfida sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle 20:30

Un doppio turno agevole sulla carta e finora sfruttato al 50%. Per arrivare al 100%, l'Olimpia Milano non può e non deve sbagliare contro il Partizan Belgrado, secondo avversario settimanale dopo l'Alba Berlino, sempre all'Unipol Forum di Assago. Martedì sera contro i tedeschi è arrivata una vittoria netta e convincente, che ha dato modo anche di non consumare troppe energie in vista del match contro l'ex Brandon Davies e compagni. La sfida sarà soprattutto l'ennesimo capitolo della rivalità tra Ettore Messina e Zeljko Obradovic, i due coach che hanno segnato e stanno segnando la storia del basket europeo sin dagli anni Novanta. I serbi hanno un record negativo (10 vittorie e 11 sconfitte), ma hanno vinto tre delle ultime quattro partite, di cui l'ultima due giorni fa a Lione contro l'Asvel. L'EA7 invece vuole proseguire la sua striscia di tre successi consecutivi e, magari, approdare per la prima volta in stagione in zona playoff, quella che garantirebbe l'accesso alla post-season senza passare per gli spareggi del play-in. La sfida di andata a Belgrado, curiosamente giocata sempre dopo il match con l'Alba Berlino (il calendario di Eurolega è asimmetrico), ha visto Milano trionfare 81-88. Agli indisponibili di martedì (Nebo, Diop, Causeur), si aggiunge anche Flaccadori, fermatosi nel match contro l'Alba.