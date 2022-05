Bufera per il gesto di Luciano Bongiorno, allenatore della Basket Roma: in un video poi diventato virale diffuso sui social, si vede l’uomo che prima rimprovera una delle sue atlete dopo un errore in campo e poi la colpisce sulla nuca. Sulla vicenda si è espresso anche il presidente della Federbasket, Petrucci, che ha definito inaccettabile l’episodio. La ragazza e la sua mamma però difendono il coach Condividi

Grandi polemiche sui social, e non solo, in seguito all'episodio avvenuto domenica 22 maggio, a Rieti, mentre si giocava la finale per il 3° e 4° posto di basket femminile di serie B. In un video, che ha fatto il giro del web, si vede Luciano Bongiorno, l'allenatore della Basket Roma, che rimprovera e poi dà uno schiaffo a una delle sue giocatrici, la 17 enne Benedetta Aghilarre, rea a suo dire di aver commesso uno sbaglio in campo.

Benedetta Aghilarre: "Vi spiego cosa è successo realmente" Sul suo profilo Instagram la ragazza ha spiegato: "Era la fine del secondo quarto quando ho sbagliato un tiro da sotto il canestro e mentre tornavamo in difesa abbiamo preso una tripla sulla sirena. Il mio allenatore aveva subito capito che stavo andando in down, così ha deciso di riaccendermi dandomi una scossa. È facilissimo prendere un titolo e affiancarlo a un video sgranato e senza contesto. Il mio allenatore mi conosce da 12 anni, mi ha insegnato il basket e anche a vivere. Pensate che è anche stato il mio maestro alle elementari. Mi stringo forte a Luciano perché il bene vince su tutto".

Le scuse di Bongiorno In seguito alle numerose polemiche, è stato lo stesso coach ad intervenire: "Sono stato protagonista di un episodio spiacevole e mi scuso per quanto è successo - spiega Luciano Bongiorno, allenatore della Basket Roma, in una nota -. Conosco l'atleta in questione da quando aveva sei anni e sono entrato in campo a gioco fermo per spronarla, con un linguaggio del corpo troppo violento e facendo un gesto che dalle immagini appare diverso da quello che in effetti è stato, ovvero una pacca sulla coda dei capelli; non c'era nessun intento diverso, nessuna intenzione di colpirla in alcun modo", ha detto Bongiorno che aggiunge: "Faccio l'allenatore da 32 anni e non mi è mai successo niente del genere. Il Basket Roma è una società sana e rispettosa di determinati valori e completamente estranea ad atteggiamenti del genere." Nella stessa nota la società definisce il gesto, avvenuto durante l'incontro di serie B femminile tra Basket Roma e Panthers Roseto, "deplorevole che non fa parte minimamente del modo di educare e allenare tutti i nostri ragazzi e si scusa per quanto avvenuto, in primo luogo con l'atleta e la sua famiglia, dei quali chiediamo di rispettare la privacy".

La mamma della ragazza: "È come un secondo papà" A difendere Luciano Bongiorno ci pensa la stessa madre della 17enne colpita: "Sono molto amareggiata dal fatto che le immagini dell'episodio stiano facendo il giro del web. Mia figlia è molto tranquilla, e questo è quello che conta per me. Conosciamo Luciano da quando aveva sei anni, età in cui ha iniziato l'attività di minibasket, abbiamo un ottimo rapporto e lui per mia figlia è come un secondo papà. - aggiunge la madre che spiega - Alla fine della partita con Luciano ci siamo confrontati su quanto accaduto convenendo che non sono gesti belli da vedere, e possono essere fraintesi da chi non conosce il rapporto che c'è tra di noi. Preciso anche, essendo stata presente all'incontro, che non è stato un ceffone ma una pacca sulla coda. Quindi vi pregherei di interrompere questa tempesta mediatica che non giova a nessuno".