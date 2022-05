Eurobasket -100: a Milano parte il countdown

A settembre su Sky è tempo di basket per la 41^edizione dei Campionati Europei maschili FIBA di pallacanestro, con l’Italia tra i Paesi ospitanti dell’evento (alcuni incontri della fase a gironi, fra i quali tutti quelli dell’Italia, si disputeranno al Mediolanum Forum di Milano). Gli Azzurri di coach Meo Sacchetti figurano nel Gruppo C con Grecia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna ed Estonia

Milano. 100 giorni al via! Il grande basket per Nazionali torna in Italia a distanza di 31 anni. Dopo l’edizione di Roma 1991, l’EuroBasket FIBA sbarcherà a Milano dal 2 all’8 settembre con le gare di uno dei quattro gironi al Milano Forum. Gli Azzurri del CT Meo Sacchetti avranno dunque la possibilità di giocare in casa la prima fase della 41esima edizione del campionato europeo per conquistare l’accesso alle fasi a eliminazione diretta di Berlino.

Dal 2 all’8 settembre, Milano si tingerà d’Azzurro non solo sul parquet ma anche nel centro della città e più precisamente in Piazza Duomo, dove verrà allestita una fan zone per tutti i tifosi. Un evento, l’EuroBasket 2022, che continuerà a portare entusiasmo intorno al movimento cestistico italiano dopo il grande exploit della Nazionale maschile, tornata lo scorso anno ai Giochi Olimpici dopo 17 anni.

Oggi 24 maggio presso la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, alla presenza del Sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, del Presidente della FIP Giovanni Petrucci, dell’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva, del FIBA Executive Director Europe Kamil Novák, del Presidente del Comitato Organizzatore del Girone di Milano Raffaele Pagnozzi, del CT Meo Sacchetti e dell’Azzurro Danilo Gallinari, è stato ufficialmente acceso il Countdown Clock fornito da Tissot, Official Timekeeper FIBA EuroBasket 2022. L’orologio scandirà tutti i 100 giorni che mancano alla prima palla a due del girone di Milano, che si aprirà ufficialmente il 2 settembre alle 14.15 con il match tra Ucraina e Gran Bretagna. Gli Azzurri esordiranno lo stesso giorno alle 21.00 contro l’Estonia, Nazionale emergente e partner scelto dall’Italia per la promozione del girone di Milano. Completano il Gruppo C Croazia e Grecia, che si affronteranno il 2 settembre alle 17.00. Tutte le gare del girone di Milano, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con il proprio advisor commerciale Master Group Sport, saranno trasmesse live da Sky, Official Broadcaster dell’intera manifestazione.