Sacchetti via per la rottura con Petrucci

Il classico fulmine a ciel sereno. Che ha sconvolto tutto l’ambiente e soprattutto preso in contropiede chi fino a quel momento credeva che il basket azzurro potesse poggiare le sue speranze di successo sulle solide spalle del suo allenatore. E invece no: dal colloquio con il presidente della Fip Gianni Petrucci e il CT azzurro Meo Sacchetti se ne è usciti con un comunicato che informava del divorzio dal tecnico che sedeva sulla panchina azzurra dal 2017 ed era già al lavoro per programmare l’attività in vista dei prossimi Europei di questa estate. Solo una settimana fa Sacchetti aveva pubblicamente esposto i suoi intendimenti, aveva espresso il suo amore per la causa azzurra e la gratitudine verso un gruppo che aveva creato nel corso del suo lavoro e delle sue 50 partite da titolare della panchina azzurra. Ed invece ecco arrivare la botta: il dispiacere e la sorpresa del CT è stato affidato ad un twitter in cui ha ribadito il suo attaccamento alla nazionale e l’affetto per i suoi giocatori con cui ha condiviso pagine importanti come la vittoria sulla Serbia e la qualificazione alle Olimpiadi dopo 17 anni di assenza e sui quali avrebbe ancora puntato. Il motivo della rottura non può essere di natura tecnica ma va individuato sul deterioramento del rapporto tra il coach e il presidente Petrucci, già in passato arrivato al limite della rottura, tanto che lo stesso Petrucci, assumendosi la responsabilità della decisione, ha sottolineato intervenendo a Sky Sport 24 i mancati saluti di Sacchetti alla Federazione. Ora però c’è da trovare la soluzione a soli 3 mesi dall’Europeo che comincerà al Forum di Assago. Entro una settimana il presidente annuncerà il successore: improbabile un incarico part time a Messina, che aveva già respinto l’ipotesi, più probabile la nomina a Ct full time di Pozzecco, già allenatore dell’under 23 e molto legato sia a Sacchetti che a Messina del quale è attualmente assistente all’Olimpia.