Melilla, Azzurre ko all'esordio con la Spagna

Parte con una sconfitta l'avventura dell'Italbasket di Lino Lardo al torneo di Melilla. Le Azzurre, con alcune esordienti in campo e diverse assenze pesanti, sono state battute 60-49 dalla più rodata Spagna. Test comunque positivio per Santucci e compagne, che hanno giocato senza paura e nel secondo tempo hanno provato ad abbozzare la rimonta dopo un inizio in sordina mettendo in mostra buone trame offensive. Buona la prima per Ilaria Panzera, che ha messo a referto 5 assist. Elisa Penna è stata la topscorer azzurra con 12 punti, davanti a Santucci (7) e Madera (6).