“L’intervento è perfettamente riuscito, con un po’ di pazienza e riabilitazione tornerò in campo nel minor tempo possibile”: così Alessandro Gentile su Instagram ha rassicurato amici e tifosi. L’11 luglio scorso, il giocatore era caduto dal balcone al primo piano di una villa affittata per una vacanza a Formentera. “Ci tenevo a ringraziarvi per tutti i messaggi che mi avete mandato in questi giorni -ha scritto il giocatore postando una foto accanto al medico che l’ha operato- Finalmente posso dire di star bene, l’intervento alla vertebra cervicale, eseguito dal Dottor Carlo Alberto Benech presso la clinica Fornaca di Torino, è andato alla grande!”