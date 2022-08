L'Italia cede di misura contro la Francia nell'amichevole di Bologna con vista sugli Europei, in programma tra venti giorni e che Sky trasmetterà in diretta. Transalpini che si impongono 78-77 dopo un supplementare. Inutili i 24 punti di Fontecchio e i 13 di Gallinari. Martedì 16 agosto si replica alla Sud de France Arena di Montpellier (diretta Sky Sport Action e streaming su NOW)

L'Italia perde 78-77 dopo un supplementare con la Francia la prima di due amichevoli con i transalpini in vista delle qualifiazioni mondiale e soprattutto di Eurobasket, in programma dal 1° al 18 settembre in diretta su Sky Sport. Alla Unipol Arena di Bologna, la squadra di coach Pozzecco gioca alla pari con i vice campioni olimpici. Dopo aver rischiato di veder scivolare via la partita nel 3° periodo, una tripla di Fontecchio e un Gallinari da antologia (11 punti nell'ultimo quarto) hanno riportato in parità il match a quota 69 a 20'' dalla fine. La squadra di Collet sbaglia l'ultimo tiro e si va al supplementare. Nell'overtime domina la stanchezza. Gli azzurri hanno il tiro della vittoria con Mannion, ma il tentativo si spegne sul ferro: la Francia vince 78-77. Si replica martedì 16 agosto, questa volta rendendo visita a Montpellier: palla a due prevista alle 20.30, diretta Sky Sport Action.