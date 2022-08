L'Italia sconfitta dalla Francia in amichevole

A Montpellier l'Italia del basket è stata sconfitta dalla Francia con il punteggio di 100-68 in una gara amichevole sulla strada delle qualificazioni mondiali e di Eurobasket. Agli azzurri, sotto di 11 punti già dopo un quarto, non sono bastati i 13 punti di Melli, gli 11 di Gallinari e la bella partita giocata dalla sorpresa-Baldasso. La Francia, che a Bologna aveva vinto di un solo punto in overtime, si è dimostrata in questo momento nettamente più forte degli azzurri. 18 alla fine i punti di Okobo, 13 quelli segnati da Heurtel e Fournier per una nazionale francese che ha spaccato in due la partita soprattutto per ciò che è stata capace di fare nella metà campo difensiva. Gli azzurri, sotto di 11 all'intervallo, sono precipitati a meno 23 nel terzo quarto e addirittura a meno 36 nell'ultimo parziale, prima della sirena finale.