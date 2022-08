In attesa dell'Europeo di settembre (che Sky trasmetterà dall'1 al 18 settembre), l'Italia di Pozzecco torna in campo per la seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023. Due sfide ravvicinate per gli azzurri: si parte oggi alle 17.30 con l'Ucraina (diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW), mentre sabato alle 20.30 la nostra nazionale riceverà a Brescia la Georgia (Sky Sport Action e in streaming su NOW)

Dopo le recenti amichevoli, compresa la Supercup dello scorso fine settimana, l’Italia di Gianmarco Pozzecco è pronta a tornare sul parquet per due impegni ufficiali nel giro di pochi di giorni, che anticipano anche il via agli Europei, che Sky trasmetterà dal 1° al 18 settembre. Azzurri in campo per le prime due partite del Girone L della seconda fase di qualificazione al mondiale del 2023, che si terrà in Giappone, Filippine e Indonesia. Primo incontro oggi sul campo neutro di Riga, in Lettonia, avversaria l’Ucraina, con palla a due alle ore 17.30. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Seconda sfida in terra italiana, più precisamente al PalaLeonessa di Brescia, dove l’Italia se la vedrà sabato con la Georgia, con inizio alle ore 20.30. Match live su Sky Sport Action e in streaming su NOW.