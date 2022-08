Italia, i convocati per l'Europeo: out Tessitori

Il CT Pozzecco ha ufficializzato i 12 giocatori che parteciperanno all'Europeo, in programma dal 1 al 18 settembre, da seguire in diretta su Sky Sport: "Sono stato indeciso fino all'ultimo - spiega - Tessitori è un ragazzo straordinario, ma ho preferito fare altre scelte per un discorso tattico, portando un esterno in più"

È ufficiale la lista dei 12 convocati dal CT dell'Italia, Gianmarco Pozzecco, per l'Europeo di basket in programma dal 1 al 18 settembre, da seguire in diretta su Sky Sport. L'ultimo giocatore escluso dalla lista è Amedeo Tessitori. Una scelta difficile per Pozzecco, annunciata in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Georgia, in programma sabato alle 20.30 a Brescia e valida per le qualificazioni ai Mondiali: "Tessitori è un ragazzo straordinario - spiega il commissario tecnico - Ho avuto la fortuna di conoscerlo meglio perché me ne avevano parlato male: da CT dico che è straordinario e un giocatore di altissimo livello. Sono stato indeciso fino all'ultimo. Prima che 12 giocatori io scelgo 12 uomini, determinate caratteristiche umane sono indispensabili. Da questo punto di vista Amedeo mi aveva soddisfatto completamente, ho preferito fare altre scelte per un discorso tattico, portando un esterno in più".