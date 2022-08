Giovedì 1° settembre al via gli Europei di basket, che vedranno l'Italia impegnata nella fase a gironi al Forum di Assago. Ecco il calendario e gli orari delle partite degli azzurri, la formula del torneo per una guida completa. Eurobasket è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 18 settembre

Tutto pronto per gli Europei di pallacanestro, che Sky Sport trasmetterà con un occhio di riguardo per l'Italia e per il girone che si disputerà al Forum di Assago. La squadra di coach Pozzecco cerca il pass per Berlino, dove si disputerà la fase a eliminazione diretta. Gli ottavi di finale sono in programma il 10 e 11 settembre, i quarti di finale il 13 e 14 settembre, le semifinali il 16 settembre e le finali, prima per il terzo e poi per il primo posto, il 18 settembre. Obiettivo strappare la corona alla Slovenia, campione in carica.